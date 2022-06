【KTSF】

東灣連接奧克蘭(屋崙)華埠及Alameda的Webster及Posey隧道,本星期三晚至星期四早上會進行消防演習,兩條隧道會分段暫停開放,車輛需要繞道行駛。

奧克蘭往Alameda方向的Webster隧道,會由星期三晚上10點暫停開放,星期四凌晨1點重開。

而Alameda往奧克蘭方向的Posey隧道,會於星期四凌晨1點半至清晨5點暫停開放。

奧克蘭及Alameda消防局,屆時會於隧道進行演習,提醒市民兩條隧道不會同時間關閉,屆時會有標示協助司機經過Park Street橋進入或離開Alameda。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。