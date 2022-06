夏季旅遊踏入旺季 舊金山國際機場旅客安檢大排長龍（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

夏季傳統旅遊旺季,因為人手短缺,舊金山國際機場呼籲市民,要預留在機場安檢通關的時間。

星期二的舊金山國際機場出現人潮,他們都是排隊通關的旅客,就連登記了預先檢查的旅客,也要承受排隊之苦,何況是一般的民眾。

機場當局指,週二機場人流只達到上限的75%,但究竟為何會令到安檢通關滯後呢?

SFO機場發言人Doug Yakel說:「我們看到保安公司一直增加人手及職位,也看到他們聘請人員加入編制。」

負責提供安檢的公司對事件沒有回應,但在安檢公司的網站就有告示指,會提供3000元獎金予簽到值勤的員工。

增加人手的確能讓安檢流程加快,尤其現在航班也陸續增加,旅客們對週二長長的人龍也大失預算,雖然人潮不斷,但機場當局表示,這還沒回到疫情前的繁忙程度,只是民眾沒有如疫情發生前預留通關時間。

所以要坐飛機的民眾,記得預留通關安檢時間,免得錯過航班打亂旅遊計劃。

