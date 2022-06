【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)灣景獵人角區發生兇殺案,一名32歲男人中槍,送院後證實死亡。

案發地點是Ingalls街1300號地段,警方表示,灣景區分局的警員,週一晚10點40分左右收到槍擊案報告到現場調查,發現有人已經私底下將受害人送去醫院。

受害人是一名32歲男子,搶救無效死亡,兇手仍然在逃。

警方呼籲市民提供這宗命案的資料,匿名報案電話是(415) 575-4444,或發短訊至TIP411,抬頭寫SFPD,這宗是舊金山今年第21宗兇殺案。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。