【KTSF】

在East Palo Alto,一名15歳少年中槍死亡。

East Palo Alto警察局代局長Jeff Liu指,星期一晚,ShotSpotter系統偵測到在Manhattan Avenue 1900號路段發生槍擊案,警員抵達現場後,在Manhattan夾Euclid Ave的一個巷內,發現事主身中超過一槍,事主送院後不治。

這是今年East Palo Alto第二宗的兇殺案。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。