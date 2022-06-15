FDA諮詢小組通過學齡兒童接種Moderna新冠肺炎疫苗

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聯邦食品與藥物管理局（FDA）一個政府諮詢小組，批准了用於學齡兒童與青少年的Moderna新冠肺炎疫苗，下一步有待FDA的決定。

FDA的外部專家一致投票認為，Moderna的疫苗，對於6至17歲的兒童來說足夠安全有效。

如果FDA同意，除了Pfizer疫苗之外，兒童也可以選擇接種Moderna疫苗，當中12至17歲打兩針全劑量的Moderna疫苗，而6至11歲就打兩針每針半劑量。

同一個FDA專家小組將於週三開會，考慮為5歲以下的孩子提供Moderna和Pfizer的小兒專用疫苗。

在週二的會議中，監管人員向專家組提出的數據，指Moderna的新型肺炎疫苗在年輕男性身上，會有較高的某種心肌炎機率，每十萬人有6宗。

監管官員認為，這個數據與其他的安全數據庫的數據並不一致，在統計學上而言也意義不大，可能是偶然的因素所致。

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