FDA諮詢小組通過學齡兒童接種Moderna新冠肺炎疫苗

聯邦食品與藥物管理局(FDA)一個政府諮詢小組,批准了用於學齡兒童與青少年的Moderna新冠肺炎疫苗,下一步有待FDA的決定。

FDA的外部專家一致投票認為,Moderna的疫苗,對於6至17歲的兒童來說足夠安全有效。

如果FDA同意,除了Pfizer疫苗之外,兒童也可以選擇接種Moderna疫苗,當中12至17歲打兩針全劑量的Moderna疫苗,而6至11歲就打兩針每針半劑量。

同一個FDA專家小組將於週三開會,考慮為5歲以下的孩子提供Moderna和Pfizer的小兒專用疫苗。

在週二的會議中,監管人員向專家組提出的數據,指Moderna的新型肺炎疫苗在年輕男性身上,會有較高的某種心肌炎機率,每十萬人有6宗。

監管官員認為,這個數據與其他的安全數據庫的數據並不一致,在統計學上而言也意義不大,可能是偶然的因素所致。

