初代瀏覽器IE退役 微軟今起停支援

微軟開發的早期瀏覽器Internet Explorer,曾經稱霸互聯網,不過它不再獲得微軟的支援,完成歷史任務。

1995年,IE與Windows 95一同面世,是不少人初次踏足網絡世界的隨意門,和Windows捆綁令IE輕易「入屋」,2003年市佔率高達95%,被一代人視為上網的代名詞。

直到Firefox及Chrome等加入競爭,IE才逐漸失落霸主寶座。當時圍繞IE的爭議,其一是預載到Windows被指是壟斷行為,加上多次涉及安全問題,另外曾經明顯慢過其他瀏覽器,即使之後多次更新,IE最慢這個印象始終揮之不去。

終於在2015年,微軟推出另一款瀏覽器Edge,取代IE只是時間問題。最終微軟宣布今年6月15日起,停止為IE提供支援,現時已經如期生效。

至於只能用IE開啟的舊網站,可以用Edge內置的IE模式瀏覽,這項過渡措施會保留至2029年。

雖然「IE速度」敵不過後起之秀,但外界一般認同,IE對於互聯網的普及功不可沒,足以在網絡世界留名。

