初代瀏覽器IE退役 微軟今起停支援

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微軟開發的早期瀏覽器Internet Explorer，曾經稱霸互聯網，不過它不再獲得微軟的支援，完成歷史任務。

1995年，IE與Windows 95一同面世，是不少人初次踏足網絡世界的隨意門，和Windows捆綁令IE輕易「入屋」，2003年市佔率高達95%，被一代人視為上網的代名詞。

直到Firefox及Chrome等加入競爭，IE才逐漸失落霸主寶座。當時圍繞IE的爭議，其一是預載到Windows被指是壟斷行為，加上多次涉及安全問題，另外曾經明顯慢過其他瀏覽器，即使之後多次更新，IE最慢這個印象始終揮之不去。

終於在2015年，微軟推出另一款瀏覽器Edge，取代IE只是時間問題。最終微軟宣布今年6月15日起，停止為IE提供支援，現時已經如期生效。

至於只能用IE開啟的舊網站，可以用Edge內置的IE模式瀏覽，這項過渡措施會保留至2029年。

雖然「IE速度」敵不過後起之秀，但外界一般認同，IE對於互聯網的普及功不可沒，足以在網絡世界留名。

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