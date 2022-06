【KTSF】

聯邦儲備局週三宣布加息0.75厘,以應對通脹高企,這是聯儲局接近30年來最大一次的加息幅度。

聯儲局也透露,未來可能要再度加息,此舉可能增加經濟衰退的風險。

美國的通脹率升至8.6%,為40年來最高的水平,聯儲局希望藉著收緊信貸,放慢通脹的增長幅度。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。