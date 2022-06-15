西岸九成面積嚴重乾旱 北加逾七成農田或要休耕（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

美國西岸有超過九成面積正面對乾旱，科學家說，西岸的特大乾旱不僅影響食水供應，也衝擊農作物收成，聯邦當局估計，北加州有75%農田今個夏季有可能要休耕，加上通脹，食品價格恐怕會進一步提高。

位於加州中部San Benito縣Hollister的第四代農民Richard Bianchi的農場和耕地，正面對西岸的特大乾旱，科學家說，今次是1,200年來，美國西岸最惡劣的乾旱期，西岸有超過九成面積正處於乾旱期，Bianchi最可靠的食水來源現已中斷。

面對嚴峻的特大乾旱，農民Bianchi說，他唯有限制耕種的土地面積，即是縮少耕種的範圍，面對水資源嚴重短缺，他別無選擇，唯有改用較低質素的地下水來灌溉農田，也不知道這種情況會維持多久。

水資源短缺直接局限了耕種，也等於減低了雜貨店的選擇，經濟專家說，食品供應減少就會推高價格，令原本受高企通脹影響的價格再進一步提高，當然令消費者的錢包百上加斤。

乾旱令農田被迫休耕，持續的乾旱和乾涸的泥土，會令山火季節更加嚴峻，事實上，新墨西哥州今年的山火，比過往幾年特別提早來臨，聯邦官員警告說，噩夢已經到來。

北加州有多達75%農地今個夏季可能要休耕，即是不能耕種，展望將來，究竟Bianchi的第五代是否仍會繼續耕種真是成為疑問，因為要視乎水源是否足夠。

Bianchi說：「我們在兩三年內是否可從含水層抽出食水？真是天曉得。」

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