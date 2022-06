西岸九成面積嚴重乾旱 北加逾七成農田或要休耕（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

美國西岸有超過九成面積正面對乾旱,科學家說,西岸的特大乾旱不僅影響食水供應,也衝擊農作物收成,聯邦當局估計,北加州有75%農田今個夏季有可能要休耕,加上通脹,食品價格恐怕會進一步提高。

位於加州中部San Benito縣Hollister的第四代農民Richard Bianchi的農場和耕地,正面對西岸的特大乾旱,科學家說,今次是1,200年來,美國西岸最惡劣的乾旱期,西岸有超過九成面積正處於乾旱期,Bianchi最可靠的食水來源現已中斷。

面對嚴峻的特大乾旱,農民Bianchi說,他唯有限制耕種的土地面積,即是縮少耕種的範圍,面對水資源嚴重短缺,他別無選擇,唯有改用較低質素的地下水來灌溉農田,也不知道這種情況會維持多久。

水資源短缺直接局限了耕種,也等於減低了雜貨店的選擇,經濟專家說,食品供應減少就會推高價格,令原本受高企通脹影響的價格再進一步提高,當然令消費者的錢包百上加斤。

乾旱令農田被迫休耕,持續的乾旱和乾涸的泥土,會令山火季節更加嚴峻,事實上,新墨西哥州今年的山火,比過往幾年特別提早來臨,聯邦官員警告說,噩夢已經到來。

北加州有多達75%農地今個夏季可能要休耕,即是不能耕種,展望將來,究竟Bianchi的第五代是否仍會繼續耕種真是成為疑問,因為要視乎水源是否足夠。

Bianchi說:「我們在兩三年內是否可從含水層抽出食水?真是天曉得。」

