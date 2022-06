烏克蘭布查鎮發現新亂葬崗

【KTSF 張擎鳳報導】

在發生大屠殺慘劇的布查鎮,工作人員近日發現新的亂葬崗,起出7條屍。

新的亂葬崗地點是在布查鎮外面的森林,該處屬於基輔的外圍地區,死者全部是平民。

基輔警方說,工作人員起出的7具屍體,當中兩具是雙手被綁上,膝蓋及頭部中槍。

基輔地區警長Andrii Nebytov說:「射擊膝蓋表明死者遭手了酷刑虐待,雙手反綁在背後,表明長時間被綁架,遭到刑訊

基輔地區這名警長透露,該地區至今找到1316具屍體,死於虐待,當中一半受槍擊。

目前當地仍然有300多人下落不明,在俄軍撤出基輔地區後,布查是第一個被發現有幾百個平民遭到俄軍殘殺的市鎮,因此屠殺慘劇而知名。

隨後在臨近的城鎮,也陸續發現更多在俄軍佔領期間遇害的平民,俄國因此被指控犯下戰爭罪行,但莫斯科則認為,這些亂葬崗和街上的屍體是有人故意佈置,以抹黑俄羅斯。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。