烏克蘭布查鎮發現新亂葬崗

June 15, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

在發生大屠殺慘劇的布查鎮，工作人員近日發現新的亂葬崗，起出7條屍。

新的亂葬崗地點是在布查鎮外面的森林，該處屬於基輔的外圍地區，死者全部是平民。

基輔警方說，工作人員起出的7具屍體，當中兩具是雙手被綁上，膝蓋及頭部中槍。

基輔地區警長Andrii Nebytov說：「射擊膝蓋表明死者遭手了酷刑虐待，雙手反綁在背後，表明長時間被綁架，遭到刑訊

基輔地區這名警長透露，該地區至今找到1316具屍體，死於虐待，當中一半受槍擊。

目前當地仍然有300多人下落不明，在俄軍撤出基輔地區後，布查是第一個被發現有幾百個平民遭到俄軍殘殺的市鎮，因此屠殺慘劇而知名。

隨後在臨近的城鎮，也陸續發現更多在俄軍佔領期間遇害的平民，俄國因此被指控犯下戰爭罪行，但莫斯科則認為，這些亂葬崗和街上的屍體是有人故意佈置，以抹黑俄羅斯。

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