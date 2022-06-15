拜登下月訪問中東將晤沙特國王及王儲

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美國總統拜登下個月出訪中東，包括到沙特阿拉伯爭取對方加大原油產量，並會見他曾指要為卡舒吉遇害案負責的王儲穆罕默德。

白宮證實拜登將首次以總統身份訪問中東，於下月13至16日先到以色列和西岸，再轉往沙特阿拉伯，拜登準備到費城就經濟議題演說時，稱已向傳媒發電郵交代，拒絕回應中東之行的問題。

他指：「電郵已交代一切，我專注於勞工，你報道勞工演說，我便交代更多我做的事。」

面對油價和整體通脹高企，外界對拜登出訪沙特不感意外，估計他將爭取沙特增產原油，以遏抑油價。不過拜登訪問期間，安排與國王薩勒曼及王儲穆罕默德會晤，就引起爭議。

拜登上任初期，華府曾就《華盛頓郵報》記者卡舒吉遇害案發表報告，認定是王儲穆罕默德，批准捉拿或殺害卡舒吉。拜登更曾與國王薩勒曼通電話，表明沙特要為侵犯人權負責。

有關注人權人士質疑拜登，這趟中東之旅，反映他一改重視人權立場，白宮官員解釋，只要拜登認為與任何領袖會晤是符合利益和有成效，他都願意參與。

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