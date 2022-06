拜登下月訪問中東將晤沙特國王及王儲

【有線新聞】

美國總統拜登下個月出訪中東,包括到沙特阿拉伯爭取對方加大原油產量,並會見他曾指要為卡舒吉遇害案負責的王儲穆罕默德。

白宮證實拜登將首次以總統身份訪問中東,於下月13至16日先到以色列和西岸,再轉往沙特阿拉伯,拜登準備到費城就經濟議題演說時,稱已向傳媒發電郵交代,拒絕回應中東之行的問題。

他指:「電郵已交代一切,我專注於勞工,你報道勞工演說,我便交代更多我做的事。」

面對油價和整體通脹高企,外界對拜登出訪沙特不感意外,估計他將爭取沙特增產原油,以遏抑油價。不過拜登訪問期間,安排與國王薩勒曼及王儲穆罕默德會晤,就引起爭議。

拜登上任初期,華府曾就《華盛頓郵報》記者卡舒吉遇害案發表報告,認定是王儲穆罕默德,批准捉拿或殺害卡舒吉。拜登更曾與國王薩勒曼通電話,表明沙特要為侵犯人權負責。

有關注人權人士質疑拜登,這趟中東之旅,反映他一改重視人權立場,白宮官員解釋,只要拜登認為與任何領袖會晤是符合利益和有成效,他都願意參與。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。