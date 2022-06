拜登稱打擊通脹仍是當前政府最優先任務（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

通脹令錢包大幅縮水,聯儲局週三又決定是否會加息,以及加息的幅度有多大,面對這個環境,經濟衰退似乎迫在眉睫,總統拜登表示,打擊通脹,仍然是當前政府最優先的任務,究竟如何保障我們的財富呢?

拜登週二在賓夕凡尼亞州出席全美最大的工會聯盟組織大會時再次保證,打擊40年來最嚴重的通脹,仍然是政府最優先處理的事項。

他承認汽油和食品價格飆升,正在削弱許多家庭的購買力,而俄烏戰事更加令情況更惡劣。

拜登承認在對抗通脹方面,他已經沒有多大選項去解決,特別是國會參議院阻撓表決通過拜登政府連串的國內經濟項目議程,他指責國會共和黨人千方百計去阻止通過他推動的計劃,令普通家庭的開支成本不斷上漲,而他的計劃並未完結,因此成效也沒有結果。

拜登說:「就業回來但價格仍然太高,疫情消減但汽油售價飆升,我們的工作未完成。」

對於經濟前景,拜登仍然感到樂觀。

在對抗通脹方面,聯儲局正面對艱難的決定,究竟加息的幅度要多大來控制通脹,但又不會令經濟跌入衰退,聯儲局週三開會後就會有議息結果。

5月份的通脹率,按年升至8.6%,是40年來新高,究竟如何保障自己的財富避免大幅縮水呢?

金融專家說,不要恐慌,繼續投資在401k等退休戶口,視乎個人的財務狀況,以及在退休前有多少積蓄,而決定自己的消費模式,總之減省非必要的開支。

理財專家Suze Orman說:「如果你將薪水統統用盡,或你沒有緊急錢用,或你沒有供款入退休戶口,你應停止外出用餐,停止休假旅遊等。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。