國民黨駐美代表黃介正分析當前兩岸局勢及美國對台政策（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

對於中國宣稱台灣海峽是中國的內海與專屬經濟海域，台灣外交部週二作出嚴正的反駁，指中方的相關說法是謬論，台灣強調台灣海峽是國際水域，適用國際法的公海自由原則，尊重外國船舶在台海的合法航行，和支持美國船隻在台海自由航行任務，有利於促進地區和平穩定，另一方面，國民黨駐美代表黃介正本身是台灣知名的兩岸問題學者，他在訪美期間接受本台專訪，分析俄烏戰爭如何影響當前兩岸局勢以及美國對台政策。

台灣知名的兩岸問題專家黃介正，最新的身分是國民黨駐美代表，他除了是淡江大學，國際事務與戰略研究所副教授，也曾經擔任台灣陸委會副主委，很多人一有機會就會向他請教兩岸局勢，近期俄烏戰爭讓許多人關切，台海會不會也引發戰爭？

黃介正說：「我們可以看到，這次烏克蘭戰爭的教訓就是，如果捍衛家園抵抗侵略，勇於犧牲抗戰，確實是給台灣有很多的影響，也讓台灣的一些年輕人認為，戰爭的發生是可能的，並不是像過去一樣認為，戰爭永遠不會發生。」

美國在俄烏戰爭之後，對台政策又出現了哪些改變？到底會不會出兵防衛台灣？黃介正提出他的分析。

黃介正說：「基本上我個人覺得，在阿富汗戰事，或者是中東二十年的征戰以後，美國基本上的民意並不希望有耗費長時間跟國家財力的海外用兵，所以美國的任何一個黨執政，都會對於海外用兵會非常的謹慎，台灣必須要想清楚這一點。」

黃介正又從美國對烏克蘭的幫助，來分析一旦台海爆發戰事防衛台灣的可能性。

黃介正說：「他所謂的協助防衛，並不是直接派美軍介入，而是提供受侵略國家足夠的武器，而台灣跟烏克蘭不一樣的是，台灣四面環海，並不能夠套用或複製烏克蘭模式。」

從烏克蘭的經驗來看，黃介正認為，並非英勇奮戰才代表勇敢，維繫和平才是更大的勇氣和智慧。

黃介正說：「那麼更高層次的問題是讓我們去思考，如何不讓戰爭發生，可能是更高的道德，真正能夠安居樂業，不用軍事手段去解決兩岸政治分歧，很可能是一個更好的方法，所以它需要一個更高的智慧，以及更大的勇氣才能夠維護和平。」

黃介正並表示，美國目前跟中國，正進行高張力的戰略競爭，這次國民黨訪美團，就是要透過與美方親自交流，以做為國民黨政策大方向的參考。

黃介正說：「我們要聽一聽、親身的觀察，美國對於未來整個兩岸情勢的發展，還有印太區域的安全，有甚麼樣的看法，以及不同的看法，作為我們自己擬定未來總統選舉，還有中國國民黨在維護台海，安全和平的整個大政策方向的參考。」

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