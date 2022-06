國民黨駐美代表黃介正分析當前兩岸局勢及美國對台政策（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

對於中國宣稱台灣海峽是中國的內海與專屬經濟海域,台灣外交部週二作出嚴正的反駁,指中方的相關說法是謬論,台灣強調台灣海峽是國際水域,適用國際法的公海自由原則,尊重外國船舶在台海的合法航行,和支持美國船隻在台海自由航行任務,有利於促進地區和平穩定,另一方面,國民黨駐美代表黃介正本身是台灣知名的兩岸問題學者,他在訪美期間接受本台專訪,分析俄烏戰爭如何影響當前兩岸局勢以及美國對台政策。

台灣知名的兩岸問題專家黃介正,最新的身分是國民黨駐美代表,他除了是淡江大學,國際事務與戰略研究所副教授,也曾經擔任台灣陸委會副主委,很多人一有機會就會向他請教兩岸局勢,近期俄烏戰爭讓許多人關切,台海會不會也引發戰爭?

黃介正說:「我們可以看到,這次烏克蘭戰爭的教訓就是,如果捍衛家園抵抗侵略,勇於犧牲抗戰,確實是給台灣有很多的影響,也讓台灣的一些年輕人認為,戰爭的發生是可能的,並不是像過去一樣認為,戰爭永遠不會發生。」

美國在俄烏戰爭之後,對台政策又出現了哪些改變?到底會不會出兵防衛台灣?黃介正提出他的分析。

黃介正說:「基本上我個人覺得,在阿富汗戰事,或者是中東二十年的征戰以後,美國基本上的民意並不希望有耗費長時間跟國家財力的海外用兵,所以美國的任何一個黨執政,都會對於海外用兵會非常的謹慎,台灣必須要想清楚這一點。」

黃介正又從美國對烏克蘭的幫助,來分析一旦台海爆發戰事防衛台灣的可能性。

黃介正說:「他所謂的協助防衛,並不是直接派美軍介入,而是提供受侵略國家足夠的武器,而台灣跟烏克蘭不一樣的是,台灣四面環海,並不能夠套用或複製烏克蘭模式。」

從烏克蘭的經驗來看,黃介正認為,並非英勇奮戰才代表勇敢,維繫和平才是更大的勇氣和智慧。

黃介正說:「那麼更高層次的問題是讓我們去思考,如何不讓戰爭發生,可能是更高的道德,真正能夠安居樂業,不用軍事手段去解決兩岸政治分歧,很可能是一個更好的方法,所以它需要一個更高的智慧,以及更大的勇氣才能夠維護和平。」

黃介正並表示,美國目前跟中國,正進行高張力的戰略競爭,這次國民黨訪美團,就是要透過與美方親自交流,以做為國民黨政策大方向的參考。

黃介正說:「我們要聽一聽、親身的觀察,美國對於未來整個兩岸情勢的發展,還有印太區域的安全,有甚麼樣的看法,以及不同的看法,作為我們自己擬定未來總統選舉,還有中國國民黨在維護台海,安全和平的整個大政策方向的參考。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。