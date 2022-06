【KTSF】

東灣Alameda縣選務處截至週二的點票結果,B提案獲得五成五贊成票,達到通過門檻。

B提案建議發行2億9,800萬公債,用作改善Alameda聯合校區的學校設施,包括升級老化的課室、活化學校的歷史建築,以及其他改善工程。

提案需要55%贊成票才能通過,而現時票數達至55.26%。

該提案向Alameda聯合校區內的所有屋主徵稅,房屋估值每10萬元就會收45元,如果房屋價值100萬元,每年就會收450元。

加上其它Alameda聯合校區正在徵收的稅項,區內屋主平均每年要繳交1,940元。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。