美國西部暴雨成災,旅遊景點黃石國家公園要全面關閉。

蒙大拿州加德納岸邊一間木屋被洪水沖走。

黃石公園橫跨懷俄明、蒙大拿和愛達荷州,園方指由於前所未見的暴雨,導致洪水和山泥傾瀉,北部道路被泥石流切斷,南部路面被洪水淹沒,園方宣布周一起關閉園區全部5個出入口,最快周三才能重開,以便檢查受損情況。北環線園區損毀嚴重,可能要關閉更久。

今次是黃石公園自1988年山林大火以來,首次在夏天旅遊旺季全面關閉。

