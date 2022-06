【KTSF 朱慧琪報導】

中半島Daly City市Seton醫療中心護士,打算在下星期罷工兩日。

AHMC Seton醫療中心的一群護士,將會於6月22和23日一連兩天罷工,他們指控醫院未能解決關鍵和持續的病人護理問題,以及供應等問題。

加州護士協會表示,該醫院的護士去年12月起,與院方開始合約談判,於今年3月曾發起一天罷工。

工會指,醫院的管理層拒絕解決護士的擔憂,並在最後一刻取消原定的會議,從而阻礙談判的實際進展。

