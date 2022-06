Santa Clara縣擬引入自動刪除輕罪案底系統（視頻）

【KTSF】

Santa Clara縣正在籌劃一個自動刪除輕罪行為紀錄的系統,這項由Santa Clara縣地檢處主導,與最高法院及律師等合作的計劃,將在這個夏季開始至年底制定這系統,預計每年能讓大概一萬人在法律上重獲新生。

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen指,這個自動化刪除輕罪案底系統,已經測試多年而且會很有效率。

Rosen說:「就按一個按鈕,幾分鐘後它們便消失。」

這自動系統在夏天正式啟動,首階段會先以300個個案作試行,如果一切順利便全力投入服務,預計系統能每年處理一萬宗個案,相比起現時每年大概只能處理1800宗刪除犯罪紀錄個案,這系統可以算是大大的提昇效率。

Rosen說:「這群人在法律上,是有刪除輕罪紀錄的權利,但以往有很多門檻及障礙,例如錢及時間,但現在我們將這程序自動化。」

要符合刪除紀錄資格,需要五年內沒有再犯新的罪行,以及已經履行法庭裁決要求,幾乎所有輕罪都適用,但不包括暴力及性侵相關罪行。

Rosen說:「我會將這稱為很美國作風,就是說,當你還清了對社會的債,我們清乾淨紀錄,你重新做人。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。