Santa Clara縣擬引入自動刪除輕罪案底系統（視頻）

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Santa Clara縣正在籌劃一個自動刪除輕罪行為紀錄的系統，這項由Santa Clara縣地檢處主導，與最高法院及律師等合作的計劃，將在這個夏季開始至年底制定這系統，預計每年能讓大概一萬人在法律上重獲新生。

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen指，這個自動化刪除輕罪案底系統，已經測試多年而且會很有效率。

Rosen說：「就按一個按鈕，幾分鐘後它們便消失。」

這自動系統在夏天正式啟動，首階段會先以300個個案作試行，如果一切順利便全力投入服務，預計系統能每年處理一萬宗個案，相比起現時每年大概只能處理1800宗刪除犯罪紀錄個案，這系統可以算是大大的提昇效率。

Rosen說：「這群人在法律上，是有刪除輕罪紀錄的權利，但以往有很多門檻及障礙，例如錢及時間，但現在我們將這程序自動化。」

要符合刪除紀錄資格，需要五年內沒有再犯新的罪行，以及已經履行法庭裁決要求，幾乎所有輕罪都適用，但不包括暴力及性侵相關罪行。

Rosen說：「我會將這稱為很美國作風，就是說，當你還清了對社會的債，我們清乾淨紀錄，你重新做人。」

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