聖荷西市議會將表決預算案 將撥款增加警員步行巡邏（視頻）

南灣聖荷西市議會週二會就市長Sam Liccardo提出的財政預算案進行投票,當中包括增加警員在市中心步行巡邏。

預算案中對警隊的撥款,將會讓聖荷西警隊增加20位警員,使得市中心或高需求的地區有足夠警力進行步行巡邏工作。

市長Sam Liccardo希望在他任期最後一年,實現警隊步行巡邏工作。

Liccardo說:「我們想重啟社區警察的脈絡,警員將會在社區中建立關係與信任,比起現時只坐在巡邏車上,更希望警員與居民商家對話。」

這項預算也會在警隊新增四個流動危機評估小組崗位,負責與精神健康專家合作去處理聖荷西市不斷增加的無家者精神健康問題,而聖荷西市從來沒有削減警方預算。

Liccardo說:「我們會繼續投資在我們的警隊,因為我們知道這對我們的社區至關重要,同時我們也會加強已經正在進行的警隊改革。」

有市民就指多了街上有巡警讓他們感到安心。

自2017年至今,聖荷西警隊編制增加接近230人,而聖荷西市府打算在未來五年內再為警隊額外增加95名警員。

