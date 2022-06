聖荷西武術館東主涉性侵未成年兒童被捕

【KTSF】

南灣聖荷西警方拘捕一名經營武術館的男子,他涉嫌性侵犯一名未成年兒童被捕。

被警方拘捕的54歲男子Ernest Ramirez居住在聖荷西,在聖荷西市經營一間武術館,並在聖荷西市的Trace小學提供課後活動,警方指他是透過課後活動認識現年14歲的受害人。

受害人於2020年8月至2021年6月期間曾參加該課後活動,並在這段期間遭到性侵犯,受害人報警後,已隨家人遷往外州。

聖荷西警方在愛達荷州Ada縣警辦公室協助下,向Ramirez發出拘捕令,後於6月9日將他拘捕,控罪包括4項強姦未成年兒童罪,及4項威迫未成年兒童口交罪。

任何人如能對案件提供消息,請立即聯絡警方,電話:(408) 537-1382,或電郵往:3644@sanjoseca.gov

不欲表露身分的人士,可致電匿名熱線 :(408) 947-STOP (7867)

