聖荷西擴大RYDE長者接載計劃 方便他們上診所探朋友（視頻）

聖荷西部分地區的長者,現在可以報名參加RYDE計劃,目的是幫助65歲以上的長者保持獨立和行動能力,方便他們外出就診和拜訪朋友。

RYDE計劃全稱是「Reach Your Destination Easily,輕鬆到達目的地」,它為West Valley地區Campbell、Cupertino、Los Gatos、Monte Sereno和Morgan Hill等65歲及以上的人士,提供價格合理的接載服務。

從6月13日開始,該計劃會拓展到聖荷西郵政編碼95118、95119和95122。

Santa Clara縣與RYDE的合作夥伴計劃,將為長者創建一個全縣範圍的交通計劃,新的郵政編碼選擇是基於該地區的交通和長者人數字,預計今年稍後時間將增加更多社區,交通服務可用於非緊急的行程。

例如前往就醫、購物、參加社交活動、上餐館或去雜貨店等,RYDE可以帶符合條件的長者,到距離住家8英里的非醫療性行程,或距離居所16英里外的醫療用途行程。

一次出行的費用從0.90元到18元不等,有財政援助可申請,詳情請瀏覽:http://rydescc.org。

