南灣聖荷西將會於7月起加水費。

聖荷西市議會一致通過,於下個財政年度開始加水費,將會有13萬6千戶人家受影響。

加水費的原因並不是因為用水量增加,而是聖荷西市政供水系統預計,供水系統的運營成本將增加820萬,買水成本預計在未來10年也會增加,平均每月可能會增加24元,而鄰近的Evergreen居民,每月可能會增加16元。

有市議員透露,市議會幾乎沒有討論就批准了加水費,聖荷西市參事Maya Esparza表示,正計劃為難以支付水費的居民,提供高達2,000元的財政支持。

