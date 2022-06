奧克蘭華埠發生劫車案 華裔車主被匪徒開車拖行（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

奧克蘭(屋崙)華埠週日發生一宗劫車案,一名男子趁著車主不注意,將暫時停在路邊的一輛車劫走,華裔車主在發現後,隨即上前試圖阻止,不料竟被疑犯開車拖行,導致車主全身多處受傷。

這宗劫車案發生在奧克蘭華埠八街和Jackson街的旺記超市外,案發過程被超市監視器拍了下來,畫面中走過柵欄外的一名身穿白色外套、年約50多歲的非洲裔男子,就是涉嫌劫車的疑犯。

根據知情人士描述,疑犯先是在超市附近停留觀察,尋找下手目標,隨後受害人李先生開著一輛車,原本暫停在路邊等候,要接在附近採購的太太和岳父,因為擔心他們購買的米和蔬菜太重,於是下車去幫忙搬,一時大意車門沒關好,車鑰匙還留在車上,疑犯見狀趁此空檔進到車內偷車。

李先生發現之後非常錯愕,然後趕緊上前試圖阻止,但是被疑犯推開,李先生隨後和車子拉扯一段時間,不料疑犯竟踩油門將車開走,李先生被拖行十多米之後跌倒在地,全身包括臉部、手部和膝蓋等多處擦傷。

現場有多位目擊者,照片中穿白色衣服的女孩,熱心協助受害人報警和翻譯。

駐守華埠的警察接報後,幾分鐘內就趕到現場調查,藍天使巡邏隊員協助受害人通報保險公司,並幫助受害人消毒和包紮傷口。

目前疑犯仍在逃,本台詢問奧克蘭市警局有關案情,警方證實週日下午將近1點,在Alice街800號街區發生劫車案,不明身分的疑犯進入沒有熄火的車內,受害人在阻止過程中受傷,疑犯得逞將車偷走。

奧克蘭警方正在調查案件,呼籲有線索的民眾致電市警局的搶劫部門,電話是(510) 238-3326。

