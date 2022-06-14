奧克蘭華埠發生劫車案 華裔車主被匪徒開車拖行（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

奧克蘭（屋崙）華埠週日發生一宗劫車案，一名男子趁著車主不注意，將暫時停在路邊的一輛車劫走，華裔車主在發現後，隨即上前試圖阻止，不料竟被疑犯開車拖行，導致車主全身多處受傷。

這宗劫車案發生在奧克蘭華埠八街和Jackson街的旺記超市外，案發過程被超市監視器拍了下來，畫面中走過柵欄外的一名身穿白色外套、年約50多歲的非洲裔男子，就是涉嫌劫車的疑犯。

根據知情人士描述，疑犯先是在超市附近停留觀察，尋找下手目標，隨後受害人李先生開著一輛車，原本暫停在路邊等候，要接在附近採購的太太和岳父，因為擔心他們購買的米和蔬菜太重，於是下車去幫忙搬，一時大意車門沒關好，車鑰匙還留在車上，疑犯見狀趁此空檔進到車內偷車。

李先生發現之後非常錯愕，然後趕緊上前試圖阻止，但是被疑犯推開，李先生隨後和車子拉扯一段時間，不料疑犯竟踩油門將車開走，李先生被拖行十多米之後跌倒在地，全身包括臉部、手部和膝蓋等多處擦傷。

現場有多位目擊者，照片中穿白色衣服的女孩，熱心協助受害人報警和翻譯。

駐守華埠的警察接報後，幾分鐘內就趕到現場調查，藍天使巡邏隊員協助受害人通報保險公司，並幫助受害人消毒和包紮傷口。

目前疑犯仍在逃，本台詢問奧克蘭市警局有關案情，警方證實週日下午將近1點，在Alice街800號街區發生劫車案，不明身分的疑犯進入沒有熄火的車內，受害人在阻止過程中受傷，疑犯得逞將車偷走。

奧克蘭警方正在調查案件，呼籲有線索的民眾致電市警局的搶劫部門，電話是(510) 238-3326。

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