眾院特別委員會就1月6日國會衝擊事件舉行第二場聽證

【KTSF 張麗月報導】

調查1月6日國會大樓衝擊事件的聯邦眾議院特別委員會,週一舉行第二次聽證,委員會披露更多新證詞,試圖證明前總統特朗普散播消息指2020年大選有舞弊情況出現。

眾議院特別調查委員會週一將焦點轉移到前總統特朗普,新的證詞來自特朗普核心圈子,當中提到特朗普散播消息,指有人偷走2020年總統大選結果。

特朗普競選團隊最後一任經理Bill Stepien本應親自到國會作證,但臨時取消作證,因為他的妻子分娩,委員會於是套用他先前的證詞。

Stepien說:「我不認為當時發生的事是誠實或專業。」

前司法部長巴爾也作證,指特朗普聲稱選舉被盜的講法是毫無根據。

巴爾說:「就我所知所有早期的聲稱,全部都是虛假和愚蠢,通常是基於完全誤傳。」

委員會也表示,特朗普的法律團隊知會特朗普落敗之後,特朗普就拋棄他們,特朗普當時一些高級助手,對於前紐約市長朱利安尼推動2020年大選的陰謀論感到不安,他們認為指控Dominion公司的投票系統更改選票是毫無根據。

前特朗普律師Eric Herschmann說:「我認為他們的建議很怪異,提出的理論也完全怪誕。」

今次作證的人士也包括負責調查涉嫌選舉欺詐指控,來自喬治亞州和賓夕凡尼亞州的選舉事務官員。

共和黨籍的費城選務官Al Schmidt說:「不僅沒有八千去世選民在賓州投票的證據,連八票都找不到。」

眾議院特別調查委員會認為,特朗普應該要為1月6日國會大樓衝擊事件負責。

民主黨聯邦眾議員Bennie Thompson說:「特朗普敗選,也知道自己敗選,他落敗後決定發動對民主的攻擊。」

這個調查委員會是由民主黨人主導,當中也有少數的共和黨人參與,但絕大多數的共和黨人並不認同,特朗普本人就在週一發表12頁的聲明,駁斥委員會的證詞與證據,並指責民主黨人藉著事件轉移公眾對國內多項問題的關注,掩飾他們掌權下「激進左派」所造成的損害及死亡。

特朗普也重申之前的指控,他指2020大選被人做手腳,以圖利民主黨。

特朗普也認為,拜登不可能在賓夕凡尼亞、喬治亞或阿里桑那州勝出,因為他相信自己在這些州所獲得的非洲裔選票甚至多過奧巴馬,他特別懷疑當中一些州,比如賓夕凡尼亞州拖到選舉日才點算提早收到的郵遞選票,就是方便事後調整點票最終結果。

不過有Fox新聞的前任編輯指出,特朗普及朱利安尼等人對選舉陰謀論深信不疑,是因為陷入了「紅色幻影」的局所致。

