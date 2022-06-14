眾院特別委員會就1月6日國會衝擊事件舉行第二場聽證

June 14, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Anthony Quintano / CC BY 2.0)

【KTSF 張麗月報導】

調查1月6日國會大樓衝擊事件的聯邦眾議院特別委員會，週一舉行第二次聽證，委員會披露更多新證詞，試圖證明前總統特朗普散播消息指2020年大選有舞弊情況出現。

眾議院特別調查委員會週一將焦點轉移到前總統特朗普，新的證詞來自特朗普核心圈子，當中提到特朗普散播消息，指有人偷走2020年總統大選結果。

特朗普競選團隊最後一任經理Bill Stepien本應親自到國會作證，但臨時取消作證，因為他的妻子分娩，委員會於是套用他先前的證詞。

Stepien說：「我不認為當時發生的事是誠實或專業。」

前司法部長巴爾也作證，指特朗普聲稱選舉被盜的講法是毫無根據。

巴爾說：「就我所知所有早期的聲稱，全部都是虛假和愚蠢，通常是基於完全誤傳。」

委員會也表示，特朗普的法律團隊知會特朗普落敗之後，特朗普就拋棄他們，特朗普當時一些高級助手，對於前紐約市長朱利安尼推動2020年大選的陰謀論感到不安，他們認為指控Dominion公司的投票系統更改選票是毫無根據。

前特朗普律師Eric Herschmann說：「我認為他們的建議很怪異，提出的理論也完全怪誕。」

今次作證的人士也包括負責調查涉嫌選舉欺詐指控，來自喬治亞州和賓夕凡尼亞州的選舉事務官員。

共和黨籍的費城選務官Al Schmidt說：「不僅沒有八千去世選民在賓州投票的證據，連八票都找不到。」

眾議院特別調查委員會認為，特朗普應該要為1月6日國會大樓衝擊事件負責。

民主黨聯邦眾議員Bennie Thompson說：「特朗普敗選，也知道自己敗選，他落敗後決定發動對民主的攻擊。」

這個調查委員會是由民主黨人主導，當中也有少數的共和黨人參與，但絕大多數的共和黨人並不認同，特朗普本人就在週一發表12頁的聲明，駁斥委員會的證詞與證據，並指責民主黨人藉著事件轉移公眾對國內多項問題的關注，掩飾他們掌權下「激進左派」所造成的損害及死亡。

特朗普也重申之前的指控，他指2020大選被人做手腳，以圖利民主黨。

特朗普也認為，拜登不可能在賓夕凡尼亞、喬治亞或阿里桑那州勝出，因為他相信自己在這些州所獲得的非洲裔選票甚至多過奧巴馬，他特別懷疑當中一些州，比如賓夕凡尼亞州拖到選舉日才點算提早收到的郵遞選票，就是方便事後調整點票最終結果。

不過有Fox新聞的前任編輯指出，特朗普及朱利安尼等人對選舉陰謀論深信不疑，是因為陷入了「紅色幻影」的局所致。

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