華裔英雄方啟緒改寫二戰期間華裔參軍歷史（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

亡兵紀念日除了哀悼為國犧牲的陣亡將士,也要感念保衛家園的所有軍人,為您介紹一位華裔英雄方啟緒(Frank Fong),很多人並不知道,他改寫了二戰期間華裔參軍的歷史。

鄧兆雄(Roger Dong)是從軍32年的退休空軍中校,也是一名歷史學家,2005年他創立華裔英雄榜計畫,紀錄400名各行各業傑出的華裔英雄。

他說其中一位英雄方啟緒,是改寫二戰時期,許多華裔參軍命運的關鍵人物,鄧兆雄最早在2013年於美國退伍軍人會華系支會Cathay Post 384發行的新聞信,介紹過Frank的故事。

鄧兆雄說:「在1941年美日開戰後,很多華裔都想報效國家,為美國參軍,一開始時,包括我父親在內都沒人被軍方接受,只有一個很固執的人例外,他就是在芝加哥高中班上第一名的人。」

這個例外就是方啟緒,跟當年所有華裔一樣,他申請參軍也被拒絕,當時的社會氛圍對華裔有歧視,在排華法影響下,即使是在美國出生的華裔,都不被看做是美國公民,加上華裔身材普遍較不壯碩,經常有刻板印象認為他們不能打仗,不過方啟緒並沒有因此就算了。

鄧兆雄說:「他去找芝加哥市長,市長告訴他,你是個好的芝加哥公民,我會幫你進去軍隊,但很不幸的在戰爭期間,一個城市的市長無法凌駕聯邦政府,特別是戰時美國陸軍的權限。」

方啟緒還是沒有放棄,他又找到州長幫忙,州長得到的答覆卻是。

鄧兆雄說:「這是在戰爭期間,我們是美國陸軍,由我們指揮,所以這是第二次被拒絕,但Frank再次不願意放棄,他說我不要再在這些人身上浪費時間,我要直接找美國陸軍最高官員,四星將軍Hap Arnold,於是他寫信給Hap Arnold。」

Hap Arnold將軍的正式名字是Henry H. Arnold,他是美國的航空先驅,在二戰期間擔任美國陸軍航空軍總司令,並晉升至五星上將,後來空軍才成為獨立軍種,而從陸軍脫離出去。

讓人意想不到的是,這封信竟然一路過關斬將,真的被送到了Arnold將軍桌上。

鄧兆雄說:「他說Frank Fong是個美國公民,他想要加入軍隊,就讓他加入,不僅如此,他想要飛行,我將送他去飛行學校,他也成為第一位上飛行學校的華裔,更棒的是,方啟緒在飛行學校表現很好,他以班上第一名畢業。」

後來Frank被派到歐洲打仗,第一次出任務就打下兩架德軍戰鬥機,不過他駕駛的飛機也被打中,降落時嚴重受傷,一隻眼睛失明。

Arnold將軍安排他到英國擔任編號50歐洲救援小隊指揮官,他的小隊在戰爭期間,於英吉利海峽救下上千名被敵軍打落的戰機飛行員,他曾榮獲紫心勳章等多項榮譽,戰後1947年他加入空軍,1972年以空軍中校退役,並在2007年去世。

鄧兆雄指出,Hap Arnold將軍的胸懷,加上方啟緒的堅持,讓華裔終於可以在二戰期間參軍,包括鄧兆雄的父親Robert Dong。

鄧兆雄說:「我父親是個很矮的華人,人們都忽視他,但是他非常聰明,所以在二戰期間,軍隊決定善用他的頭腦,將他送去機械學校,學習維修飛機,也因為他足夠好,在戰爭結束前兩年,他成為所有B25轟炸機維修的總工程師,在亞利桑那州威廉空軍基地內。」

當年美國為報復日本偷襲珍珠港,而在廣島和長崎兩處投下原子彈,就是由該基地的B25轟炸機執行的任務。

戰後美國在1945年實施戰爭新娘法(The War Brides Act),許多華裔軍人可以打破移民限制,將海外新娘配偶接來美國團聚。

鄧兆雄說:「這個戰爭新娘法允許我母親來美結婚,如果沒有戰爭新娘法我就不會出生,這也要回溯到方啟緒,如果我們沒有參軍,我們就不會獲准將家人帶來美國。」

前人種樹後人乘涼,鄧兆雄希望讓更多人聽到方啟緒的故事,並感激他為許多華裔後代所做出的貢獻。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。