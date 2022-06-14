華裔英雄方啟緒改寫二戰期間華裔參軍歷史（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

亡兵紀念日除了哀悼為國犧牲的陣亡將士，也要感念保衛家園的所有軍人，為您介紹一位華裔英雄方啟緒（Frank Fong），很多人並不知道，他改寫了二戰期間華裔參軍的歷史。

鄧兆雄（Roger Dong）是從軍32年的退休空軍中校，也是一名歷史學家，2005年他創立華裔英雄榜計畫，紀錄400名各行各業傑出的華裔英雄。

他說其中一位英雄方啟緒，是改寫二戰時期，許多華裔參軍命運的關鍵人物，鄧兆雄最早在2013年於美國退伍軍人會華系支會Cathay Post 384發行的新聞信，介紹過Frank的故事。

鄧兆雄說：「在1941年美日開戰後，很多華裔都想報效國家，為美國參軍，一開始時，包括我父親在內都沒人被軍方接受，只有一個很固執的人例外，他就是在芝加哥高中班上第一名的人。」

這個例外就是方啟緒，跟當年所有華裔一樣，他申請參軍也被拒絕，當時的社會氛圍對華裔有歧視，在排華法影響下，即使是在美國出生的華裔，都不被看做是美國公民，加上華裔身材普遍較不壯碩，經常有刻板印象認為他們不能打仗，不過方啟緒並沒有因此就算了。

鄧兆雄說：「他去找芝加哥市長，市長告訴他，你是個好的芝加哥公民，我會幫你進去軍隊，但很不幸的在戰爭期間，一個城市的市長無法凌駕聯邦政府，特別是戰時美國陸軍的權限。」

方啟緒還是沒有放棄，他又找到州長幫忙，州長得到的答覆卻是。

鄧兆雄說：「這是在戰爭期間，我們是美國陸軍，由我們指揮，所以這是第二次被拒絕，但Frank再次不願意放棄，他說我不要再在這些人身上浪費時間，我要直接找美國陸軍最高官員，四星將軍Hap Arnold，於是他寫信給Hap Arnold。」

Hap Arnold將軍的正式名字是Henry H. Arnold，他是美國的航空先驅，在二戰期間擔任美國陸軍航空軍總司令，並晉升至五星上將，後來空軍才成為獨立軍種，而從陸軍脫離出去。

讓人意想不到的是，這封信竟然一路過關斬將，真的被送到了Arnold將軍桌上。

鄧兆雄說：「他說Frank Fong是個美國公民，他想要加入軍隊，就讓他加入，不僅如此，他想要飛行，我將送他去飛行學校，他也成為第一位上飛行學校的華裔，更棒的是，方啟緒在飛行學校表現很好，他以班上第一名畢業。」

後來Frank被派到歐洲打仗，第一次出任務就打下兩架德軍戰鬥機，不過他駕駛的飛機也被打中，降落時嚴重受傷，一隻眼睛失明。

Arnold將軍安排他到英國擔任編號50歐洲救援小隊指揮官，他的小隊在戰爭期間，於英吉利海峽救下上千名被敵軍打落的戰機飛行員，他曾榮獲紫心勳章等多項榮譽，戰後1947年他加入空軍，1972年以空軍中校退役，並在2007年去世。

鄧兆雄指出，Hap Arnold將軍的胸懷，加上方啟緒的堅持，讓華裔終於可以在二戰期間參軍，包括鄧兆雄的父親Robert Dong。

鄧兆雄說：「我父親是個很矮的華人，人們都忽視他，但是他非常聰明，所以在二戰期間，軍隊決定善用他的頭腦，將他送去機械學校，學習維修飛機，也因為他足夠好，在戰爭結束前兩年，他成為所有B25轟炸機維修的總工程師，在亞利桑那州威廉空軍基地內。」

當年美國為報復日本偷襲珍珠港，而在廣島和長崎兩處投下原子彈，就是由該基地的B25轟炸機執行的任務。

戰後美國在1945年實施戰爭新娘法（The War Brides Act），許多華裔軍人可以打破移民限制，將海外新娘配偶接來美國團聚。

鄧兆雄說：「這個戰爭新娘法允許我母親來美結婚，如果沒有戰爭新娘法我就不會出生，這也要回溯到方啟緒，如果我們沒有參軍，我們就不會獲准將家人帶來美國。」

前人種樹後人乘涼，鄧兆雄希望讓更多人聽到方啟緒的故事，並感激他為許多華裔後代所做出的貢獻。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。