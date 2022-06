當局警告家長勿讓嬰孩睡在Fisher-Price搖椅中

【KTSF】

玩具公司Fisher-Price與美國消費者產品安全委員會警告家長,切勿讓嬰兒睡在該公司出產的嬰兒搖椅(rocker chair)中,在2009年至2021年間,共有13名嬰兒因此死亡。

這些嬰兒死亡事故,都與Fisher Price出產的Infant-to-Toddler搖床,和Newborn-to-Toddler搖床有關,Fish-Price指,這類嬰兒搖床的設計並非用於睡眠,而且嬰兒使用時,必須有大人監管,而且必須扣好安全帶。

去年,Fisher-Price有一款類似的產品,4-in-1 Rock ’n Glide安撫搖椅,在2019年4月至2020年2月期間造成4名嬰兒死亡,他們都不足4個月大。

而在2019年,該公司出品的Rock ‘n Play Sleeper,共做成30名嬰兒死亡,當時不少醫生與家長都投訴該款產品不安全,必須下架。

自90年代起,Fisher-Price在全球共售出超過1,700萬張搖椅,消費者如因使用此類產品而發生意外事故,請向美國消費者產品安全委員會舉報,網址:saferproducts.gov

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。