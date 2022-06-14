當局警告家長勿讓嬰孩睡在Fisher-Price搖椅中

【KTSF】

玩具公司Fisher-Price與美國消費者產品安全委員會警告家長，切勿讓嬰兒睡在該公司出產的嬰兒搖椅（rocker chair）中，在2009年至2021年間，共有13名嬰兒因此死亡。

這些嬰兒死亡事故，都與Fisher Price出產的Infant-to-Toddler搖床，和Newborn-to-Toddler搖床有關，Fish-Price指，這類嬰兒搖床的設計並非用於睡眠，而且嬰兒使用時，必須有大人監管，而且必須扣好安全帶。

去年，Fisher-Price有一款類似的產品，4-in-1 Rock ’n Glide安撫搖椅，在2019年4月至2020年2月期間造成4名嬰兒死亡，他們都不足4個月大。

而在2019年，該公司出品的Rock ‘n Play Sleeper，共做成30名嬰兒死亡，當時不少醫生與家長都投訴該款產品不安全，必須下架。

自90年代起，Fisher-Price在全球共售出超過1,700萬張搖椅，消費者如因使用此類產品而發生意外事故，請向美國消費者產品安全委員會舉報，網址：saferproducts.gov

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。