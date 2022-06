【KTSF】

美國的小朋友可能很快就能接種新型肺炎疫苗,食品和藥物管理局(FDA)表示,Pfizer的三劑疫苗接種,對5歲以下的兒童是安全的。

FDA表示,這些疫苗會令兒童產生有益的免疫反應,類似於長者從疫苗中獲得的反應。

調查結果基於一項涉及超過4500名5歲以下兒童的試驗。

FDA的顧問於週三開會,以確定Pfizer的疫苗是否應該獲得緊急使用授權。

此外,本週FDA專家將評估年幼兒童接種Moderna疫苗的事。

