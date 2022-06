【KTSF】

根據Jama Network期刊發表的研究,嬰兒說話、走路和互動等能力,發展遲緩的情況有所增加。

研究人員和醫生表示,原因跟嬰兒獲得醫療保健.和託兒服務的機會不均等有關,疫情下,與外界接觸有限也是主要因素。

專家早就知道,85%的大腦發育發生在5歲之前,而現在許多照顧兒童的成年人,面臨著前所未有的壓力,可能會影響孩子的發育。

一些小型研究發現,在疫情期間出生的兒童,在動作技能和解決問題方面的得分較低。

另外一些研究報告顯示,由於增加了屏幕時間和戴口罩,疫情期間出生的嬰兒,比疫情前出生的嬰兒較少說話。

