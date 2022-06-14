Millbrae市議員馮嘉輝被人用磚頭擲中頭部受傷（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

中半島Millbrae市議員、來自香港的第一代移民馮嘉輝（Anders Fung），與家人在舊金山（三藩市）海邊散步時，被人用水泥磚頭擲中頭部，倒地差點暈倒，他傷口縫針，頸椎椎間盤亦突出。

馮嘉輝向本台透露，案發於星期六大約5點15左右，他當時正與太太與兩名小孩於舊金山Land’s End散步時，去到一個山洞附近，突然被一塊水泥磚頭擲中頭部。

他隨即倒地，傷口開始流血，家人幫忙之際，有更多的硬物從上空擲下，他不止一次被擊中。

他說，當時山洞上方20呎，有兩名身穿連帽外套的年輕人，站在擋土牆旁邊，正在投擲硬物，家人嘗試叫他們停止，但對方就以中指手勢回應，然後逃走，馮嘉輝說這件事並不是意外。

馮嘉輝說：「其實是一件人身攻擊，因為如果是意外，對方沒有理由會繼續擲物，第二，對方沒有理由用猥褻及一些仇恨手勢

當時涉案的人一路逃走．，馮嘉輝15歲的女兒一路追在後面，跑了非常遠才拍下涉案人的身影，而馮嘉輝事後才知道，自己的女兒衝了出去，覺得自己的家人很勇敢。

馮嘉輝說：「（他們）在這件事上面挺身而出，主動作出反應及展示了領導才能，我是很欣慰的

但就表示，追著涉案的人是很危險，要先為自己的安全著想。

而他報警後，送院接受治療，他頭部傷口縫針，而頸椎的一些軟骨亦有突出的情況。

他指，案發地點有很多小朋友及老人家，如果磚頭打中的不是他而是他人，他們可能會喪失生命，所以作為亞裔一定要團結，制止仇恨罪行繼續發生，指要將公共安全放在第一位，自己會繼續不遺餘力，督促州府或聯邦政府去立法阻嚇罪犯，亦強調罪案發生後報警的重要性。

馮嘉輝說：「不可以擔心，也不應該擔心，如果有罪案發生在你身上，一定要報案，必須要報案

他指出，要報案，執法部門才能有資料將犯案的人繩之於法。

馮嘉輝說：「這才能有效去阻止他們繼續犯案，繼續傷害其他社區人士

他重申，亞裔社區正受到攻擊，無論襲擊的人是誰也好，暴力與仇視罪行不應發生。

聯邦公園警察正調查案件，本台嘗試過聯絡當局了解案情，但未有收到答覆。

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