Millbrae市議員馮嘉輝被人用磚頭擲中頭部受傷（視頻）

中半島Millbrae市議員、來自香港的第一代移民馮嘉輝(Anders Fung),與家人在舊金山(三藩市)海邊散步時,被人用水泥磚頭擲中頭部,倒地差點暈倒,他傷口縫針,頸椎椎間盤亦突出。

馮嘉輝向本台透露,案發於星期六大約5點15左右,他當時正與太太與兩名小孩於舊金山Land’s End散步時,去到一個山洞附近,突然被一塊水泥磚頭擲中頭部。

他隨即倒地,傷口開始流血,家人幫忙之際,有更多的硬物從上空擲下,他不止一次被擊中。

他說,當時山洞上方20呎,有兩名身穿連帽外套的年輕人,站在擋土牆旁邊,正在投擲硬物,家人嘗試叫他們停止,但對方就以中指手勢回應,然後逃走,馮嘉輝說這件事並不是意外。

馮嘉輝說:「其實是一件人身攻擊,因為如果是意外,對方沒有理由會繼續擲物,第二,對方沒有理由用猥褻及一些仇恨手勢

當時涉案的人一路逃走.,馮嘉輝15歲的女兒一路追在後面,跑了非常遠才拍下涉案人的身影,而馮嘉輝事後才知道,自己的女兒衝了出去,覺得自己的家人很勇敢。

馮嘉輝說:「(他們)在這件事上面挺身而出,主動作出反應及展示了領導才能,我是很欣慰的

但就表示,追著涉案的人是很危險,要先為自己的安全著想。

而他報警後,送院接受治療,他頭部傷口縫針,而頸椎的一些軟骨亦有突出的情況。

他指,案發地點有很多小朋友及老人家,如果磚頭打中的不是他而是他人,他們可能會喪失生命,所以作為亞裔一定要團結,制止仇恨罪行繼續發生,指要將公共安全放在第一位,自己會繼續不遺餘力,督促州府或聯邦政府去立法阻嚇罪犯,亦強調罪案發生後報警的重要性。

馮嘉輝說:「不可以擔心,也不應該擔心,如果有罪案發生在你身上,一定要報案,必須要報案

他指出,要報案,執法部門才能有資料將犯案的人繩之於法。

馮嘉輝說:「這才能有效去阻止他們繼續犯案,繼續傷害其他社區人士

他重申,亞裔社區正受到攻擊,無論襲擊的人是誰也好,暴力與仇視罪行不應發生。

聯邦公園警察正調查案件,本台嘗試過聯絡當局了解案情,但未有收到答覆。

