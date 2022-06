美防長稱美國「一個中國」方針不變

【有線新聞】

出席新加坡香格里拉對話的美國國防部長奧斯汀,重申「一個中國」方針不變,但同時批評北京以威迫手段,加劇印太地區緊張局勢,強調印太是美國當前戰略的中心。

美國國防部長奧斯汀於香格里拉對話上發表以「美國下一步印太戰略」為題的講話,提到台海局勢緊張,重申美國歷屆政府的「一個中國」方針不變,會致力維持兩岸長年安定的現狀。

奧斯汀說:「我國堅決反對任何一方單方面改變現狀,不支持台灣獨立,我國政策不變。但不幸地,就中國而言卻非如此,正如國務卿布林肯所見,中國對台灣的壓迫加劇,在台灣附近的挑釁行動穩步增加。」

奧斯汀強調美國會根據台灣關係法,繼續協助台灣保持防衛能力,亦確保美國有能力抗衡,任何危害台灣人民安全、經濟的武力或其他壓迫手段。

奧斯汀又批評中國在區內,為了非法的主權聲索,於南海人工島部署高科技武器,中方船艦進入他國海域非法航行、非法捕魚活動擴張,亦加劇局勢緊張。

他指印太國家不應面對威迫或滋擾,強調美國會積極保持印太部署。奧斯汀指印太區內挑戰包括小國遭到大國壓迫,北韓核威脅、緬甸政權危機等,直指捍衛印太安全繁榮的承諾,是美國國家安全政策核心。

奧斯汀說:「今天,印太是我國行動的優先地區。今天,印太正處於美國戰略的中心。」

奧斯汀提到由俄羅斯侵略烏克蘭可見,當大國踐踏國際規則,將帶來世界不願承受的動盪戰亂。

他稱美國無意衝突對抗,不尋求冷戰或亞洲版北約,強調大國有責任管控風險,稱會與中國國防高層開放溝通渠道,確保兩國可避免任何誤判。

奧斯汀前一日與中國防長魏鳳和會面時,亦討論了管控競爭及保持溝通。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。