美台據報下周舉行戰略對話

【有線新聞】

美國和台灣據報下星期舉行年度戰略對話,討論對台軍售清單;台方指不評論內容。在北京,中國外交部重申,台海的最大威脅來自台獨勢力頑固推行分裂活動和美國的縱容支持。

台灣傳媒報道,美台今年度的雙邊戰略對話即將舉行,雙方工作階層例會本周三起一連三日召開;到下周一至周三,雙方高層分別在馬里蘭州的安納波利斯、華盛頓地區舉行台美特殊管道會談;台方代表由國安會秘書長顧立雄率領,與美國軍政高層進行戰略對話。

《日經新聞》引述消息報道,對話聚焦武器支援和軍事演習的具體措施,華府計劃討論出售武器,能夠有效阻止大陸對台發動登陸作戰,包括優先出售反艦導彈、防空及情報收集系統等具不對稱作戰能力的武器。

報道指,美國似乎準備了一份售武推薦清單,選定約20種武器,早前已對台出售的F16戰機可能不在此列。

台方不評論特定對話,指台美間有許多雙邊對話機制,溝通管道暢順密切,將在既有的深厚基礎上持續深化夥伴關係。

美國國防部長奧斯汀到了泰國訪問,加強與亞太區內國家合作。奧斯汀提到上星期與國防部長魏鳳和會面,稱是努力開啟兩國軍方溝通管道的重要一步,也讓華府有機會提出對台海潛在不穩定局勢的擔憂。魏鳳和當時表明,若有人膽敢把台灣分裂出去,中國軍隊將不惜一戰。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。