【KTSF】

聖荷西警方在一名命案的嫌犯家中,搜獲了超過60把槍。

被逮捕的是姓名譯音蔡武(Vu Thai)的亞裔男子,警方表示,這名男子在5月21日,在Blossom Hill路和Snell Avenue一帶的一起道路憤怒事件中,向一名受害人舉槍威脅。

警方隨後取得拘捕令和搜查令,在6月8日的行動中,在他家中起獲65把槍,其中25枝是非法攻擊性武器,兩把是私製,兩把是失竊的槍,警方也起獲許多子彈匣和數千顆子彈。

警方也懷疑他涉及聖荷西今年的其中一宗命案。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。