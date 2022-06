疑因3D打印機著火身亡 死者父母控告阿里巴巴（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山(三藩市)一名華裔男子,2020年疑似使用3D打印機著火而身亡,男子的父母星期二(7日)控告網上零售商阿里巴巴美國公司,以及打印機生產商。

死者Calvin Yu的父母在周二向舊金山高等法院提起的訴訟中聲稱,Calvin Yu 2019年11月從阿里巴巴的美國門戶網站AliExpress,購買了了3D打印機在家使用。

訴狀說,火災調查人員鑑識,火災是因為3D打印機過熱點燃沙發引起的。

Calvin Yu被發現死在公寓裡,他的父母同時還控告生產商,總部位於深圳的創星元Tronxy生產有瑕疵的產品,要求承擔產品責任和疏失。

原告認為,被告有責任警告死者Calvin Yu,關於使用Tronxy X5SA 24V 3D打印機的缺陷和相關危險。

根據Bloomberg,現在越來越多消費者試圖讓網上零售商為他們在網站上出售的商品負責,即使是第三方賣家出售的商品。

亞馬遜近年來面臨了數十起產品責任索賠,今年制定了一項新政策,向受傷或提出財產索賠的消費者支付不到1000美元的賠償金,某些情況下會超過1000美元,儘管亞馬遜在庭上辯稱自己沒有責任。

關於Calvin Yu的雙親控告阿里巴巴的訴訟,阿里巴巴暫時沒有回應。

