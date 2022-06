雷千紅宣布競選舊金山市議員 馬兆明談現任政績（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州6月初選過後,舊金山(三藩市)市議會其中5個議席的競選也陸續展開,日落區的現任市議員馬兆明(Gordon Mar)預料將面對至少兩名挑戰者。

近年來在華裔社區,逐漸更加活躍帶領一些社區與政治活動的雷千紅,週五到市政廳遞交參選文件。

雷千紅說:「我有努力辦事的成績,做了許多人不願意做的事,我認為身為民選官員,需要代表市民,特別是那些在吃苦和沒有聲音的人。」

雷千紅有參與罷免學區委員和地檢官的活動,她也認為,日落區直到近期沒有改善治安的計劃,她也同意舊金山目前面對警力不足的問題,也希望警察部門有更多會說中文的警員,她也計劃和學區討論如何在學校推廣學習多種語言的計劃。

針對住屋問題,被問及許多社區人士抗拒增建房屋的計劃,她表示需要和選民對話。

雷千紅說:「這是我需要和選民談的,我並不是說我有所有的解決方法,選區中有8萬居民,我們可以收集並研究資料,然後做能夠讓所有人都開心的事。」

同樣在週五到選務處索取參選表格的現任市議員馬兆明,談到現任任期中的成就表示,在過去一年制定關於治安的五點方針,而也推行全市所有警區必須制定一套防止罪案的計劃,包括增加巡邏,他也向市府爭取了1,600萬給舊金山市立大學的撥款,延續給市民免交學費的計劃。

馬兆明也透露,將在年底選舉中,讓選民表決為市立大學制定新的經費來源的提案。

針對住屋問題,馬兆明指出,他推行了日落區的增建姻親單位的項目,讓大約30個屋主有免費的技術上的諮詢,也打算將這個計劃推廣到整個舊金山,並加入經濟上的補助項目。

針對在日落區43大道,為教師和學校工作人員提供住屋的計劃將在夏天動工。

至於在Irving街的可負擔房屋,他同意現在的7樓公寓項目太大,但他表示,選民也寄望有更多的可負擔房屋。

馬兆明說:「多數的日落區居民相信,我們需要為家庭的年長人士建可負擔房屋,我會繼續把這列為優先項目。」

馬兆明也提到要繼續推行日落外區的農夫市場,和設立了日落區華人文化區等社區項目。

馬兆明說:「在下一個任期,我要延續這些社區計劃,確保日落區仍舊是一個讓人感到歡迎並活躍的社區,特別是華裔社區中的家庭和長者。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。