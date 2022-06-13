雷千紅宣布競選舊金山市議員 馬兆明談現任政績（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州6月初選過後，舊金山（三藩市）市議會其中5個議席的競選也陸續展開，日落區的現任市議員馬兆明（Gordon Mar）預料將面對至少兩名挑戰者。

近年來在華裔社區，逐漸更加活躍帶領一些社區與政治活動的雷千紅，週五到市政廳遞交參選文件。

雷千紅說：「我有努力辦事的成績，做了許多人不願意做的事，我認為身為民選官員，需要代表市民，特別是那些在吃苦和沒有聲音的人。」

雷千紅有參與罷免學區委員和地檢官的活動，她也認為，日落區直到近期沒有改善治安的計劃，她也同意舊金山目前面對警力不足的問題，也希望警察部門有更多會說中文的警員，她也計劃和學區討論如何在學校推廣學習多種語言的計劃。

針對住屋問題，被問及許多社區人士抗拒增建房屋的計劃，她表示需要和選民對話。

雷千紅說：「這是我需要和選民談的，我並不是說我有所有的解決方法，選區中有8萬居民，我們可以收集並研究資料，然後做能夠讓所有人都開心的事。」

同樣在週五到選務處索取參選表格的現任市議員馬兆明，談到現任任期中的成就表示，在過去一年制定關於治安的五點方針，而也推行全市所有警區必須制定一套防止罪案的計劃，包括增加巡邏，他也向市府爭取了1,600萬給舊金山市立大學的撥款，延續給市民免交學費的計劃。

馬兆明也透露，將在年底選舉中，讓選民表決為市立大學制定新的經費來源的提案。

針對住屋問題，馬兆明指出，他推行了日落區的增建姻親單位的項目，讓大約30個屋主有免費的技術上的諮詢，也打算將這個計劃推廣到整個舊金山，並加入經濟上的補助項目。

針對在日落區43大道，為教師和學校工作人員提供住屋的計劃將在夏天動工。

至於在Irving街的可負擔房屋，他同意現在的7樓公寓項目太大，但他表示，選民也寄望有更多的可負擔房屋。

馬兆明說：「多數的日落區居民相信，我們需要為家庭的年長人士建可負擔房屋，我會繼續把這列為優先項目。」

馬兆明也提到要繼續推行日落外區的農夫市場，和設立了日落區華人文化區等社區項目。

馬兆明說：「在下一個任期，我要延續這些社區計劃，確保日落區仍舊是一個讓人感到歡迎並活躍的社區，特別是華裔社區中的家庭和長者。」

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