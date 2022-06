參院兩黨20名議員就槍管立法原則達協議

【KTSF】

國會參議院兩黨20個議員星期日達成槍械管制立法原則,以回應美國近期的槍械暴力浪潮。

20名聯邦議員經過多個星期的協商後,星期日宣布達成一項合乎常識的兩黨法案建議,去保護美國的兒童與家庭,確保學校安全及降低全國各地的暴力威脅。參議員強調,他們必須有作為,一起協助重建美國家庭與社區的安全感。

雖然兩黨對槍械管制法案達成原則協議並不涉及細節,而且也不提禁止18歲以下人士購買攻擊性槍枝,但有協議已經是極大的突破,因為共和黨的保守派一向以來並不熱衷加強槍械管制。這次有10名共和黨籍參議員加入,代表法案可以達到60票的過關門檻。

兩黨協議的內容重點包括,推動設立「紅旗警示」法規,令那些對自己對他人構成危險的人繳械,加強聯邦對家暴犯或受法庭約束的人的背景調查,加強對21歲一下的買槍人士的青少年時期及精神健康紀錄,撥款建立精神健康及行為健康中心服務,撥款增強校園安全。

國會眾議長普洛西日前表明,如果參議院的法案有兩黨支持,又能夠挽救生命的話,眾議院將會加以考慮。

眾議院在星期四已經表決通過「紅旗警示」法案,容許警方或有關人士,要求法庭對那些對自己或對他人有極度危險的人士下繳械令。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。