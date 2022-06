【KTSF】

南灣聖荷西發生致命槍擊案,2名男子及1名女子死亡,警方列為謀殺自殺案處理。

根據警方,槍擊案於星期日凌晨約1點發生,警方於網上發文表示,警員當時去到聖荷西Crescent Village Circle300號路段,發現2個男子及1個女子中槍死亡,警方正調查案件,初步證據指出槍手犯案後自殺。

這是聖荷西2022年來,第15及第16宗謀殺案。

