美國全國各地民眾集會遊行促加強槍管

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美國多個城市有民眾示威，要求實施更嚴格的槍械管制，主辦單位批評國會的不作為正殺害美國人。在華盛頓的集會，有男子投擲不明物體，一度引起群眾恐慌。

成千上萬名市民周末在紐約、三藩市等多個地方上街，參與「為生命遊行」示威，警告議員如對槍械暴力坐視不理，會用選票把他們趕出國會。

遊行發起組織，是由2018年佛羅里達州帕克蘭、造成17人死亡的校園槍擊案生還者創立，估計全國有逾450場示威，歐洲部分地區亦有類似活動。

在首都華盛頓的國家廣場，數萬人冒著微雨參加集會，期間發生小插曲，一度引起恐慌。

據報集會期間，一名男子向人群投擲不明物體，更疑似大叫「槍」這個字，數百人隨即向外逃跑，場面混亂。警方其後拘捕一名男子，指沒發現任何武器。有市民指這場紛擾反映公眾，對出席大型活動心存恐懼。

主辦單位和槍擊案倖存者批評，國會的不作為正殺害美國人。示威主辦組織成員博斯利說：「國會山莊的人無視每天看到的不公事情，整個世界都聽到我國孩子的吶喊，而你選擇視而不見、充耳不聞，面對被奪去的生命。」槍擊案生還者

剛薩雷斯則說：「(槍械暴力)一直到處發生，因為國會沒有阻止它，你決定視槍械暴力為生命必經，像天災如龍捲風、颶風和山火一般。」

總統拜登在社交網站發文，聲援參加集會的人，再次呼籲國會就著加強槍管法案採取行動。

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