美國全國各地民眾集會遊行促加強槍管

美國多個城市有民眾示威,要求實施更嚴格的槍械管制,主辦單位批評國會的不作為正殺害美國人。在華盛頓的集會,有男子投擲不明物體,一度引起群眾恐慌。

成千上萬名市民周末在紐約、三藩市等多個地方上街,參與「為生命遊行」示威,警告議員如對槍械暴力坐視不理,會用選票把他們趕出國會。

遊行發起組織,是由2018年佛羅里達州帕克蘭、造成17人死亡的校園槍擊案生還者創立,估計全國有逾450場示威,歐洲部分地區亦有類似活動。

在首都華盛頓的國家廣場,數萬人冒著微雨參加集會,期間發生小插曲,一度引起恐慌。

據報集會期間,一名男子向人群投擲不明物體,更疑似大叫「槍」這個字,數百人隨即向外逃跑,場面混亂。警方其後拘捕一名男子,指沒發現任何武器。有市民指這場紛擾反映公眾,對出席大型活動心存恐懼。

主辦單位和槍擊案倖存者批評,國會的不作為正殺害美國人。示威主辦組織成員博斯利說:「國會山莊的人無視每天看到的不公事情,整個世界都聽到我國孩子的吶喊,而你選擇視而不見、充耳不聞,面對被奪去的生命。」槍擊案生還者

剛薩雷斯則說:「(槍械暴力)一直到處發生,因為國會沒有阻止它,你決定視槍械暴力為生命必經,像天災如龍捲風、颶風和山火一般。」

總統拜登在社交網站發文,聲援參加集會的人,再次呼籲國會就著加強槍管法案採取行動。

