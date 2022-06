【有線新聞】

曾是香港會考十優狀元的蔣濛,獲委任為美國普渡大學首位華裔校長。

45歲的蔣濛在天津出生,小時候移居香港,中學就讀皇仁書院,其後移居美國,在史丹福大學修讀電氣工程及數學,再於同校深造博士。

他多年來一直在普林斯頓大學從事教學及研究,近年轉到普渡大學擔任工程學院院長,2020年曾出任時任國務卿蓬佩奧的科技顧問。

普渡大學多年來在多個主要排名榜列入國內百大院校之一,校方指蔣濛獲一致推選為下任校長,將於明年元旦起上任;蔣濛表示此次任命是莫大榮譽。

