奧克蘭Fruitvale區治安差 市議員望州長派國民警衛隊巡邏

奧克蘭Fruitvale區的居民,對每況愈下的暴力感到煩躁,該區市議員表示,要市長向州長做出派出國民警衛隊來遏制暴力的請求。

閉路電視拍到的是一起命案發生的確實狀況,一個在街邊點餐之後等待食物的人,被路過的盜賊搶劫,引發盜賊開槍。

附近鄰居表示,這個路口在過去六個星期發生至少三次槍擊事件,在Fruitvale區住了20年的Renee告訴KPIX台記者,說現在身邊會帶胡椒噴霧或是棒子,她說要應對隨時會發生的暴力,但是這種備戰感覺讓她非常不愉快。

她說以前去什麼地方,都是步行或騎腳踏車,但現在已經不敢這麼做。

這宗命案發生在5月12日,地點是Fruitvale大道和35道交界處,有三名歹徒企圖搶劫在路邊賣食物的小攤子,和在等候食物的顧客,當顧客反抗的時候,歹徒中有人向他開槍,擊中頭部,警方表示。這名男子在醫院傷重不治。

Renee說,對事件感到難受,受害人無端端的在那裡買炸雞和薯條而被殺,鄰居說還在同個地點也還發生槍擊案,閉路電視顯示,6月5日拍到有人開槍擊中行人走道,食物攤子的顧客慌忙逃命,警方表示,沒有在這些事件中抓到任何人。

Renee說,以前不能分辨開槍和爆竹的聲音,但是現在經常聽見槍聲,所以已經能夠辨別。

該區的市議員Noel Gallo表示,奧克蘭警察部門目前缺少大約100名警員,他說現在唯一能做的,就是要國民警衛隊介入,要州長派警衛隊來,在晚上巡邏。

但是Gallo也說,更多警察,也不會化解這暴力危機,社區必須有更多給年輕人的機會,以致他們不會拿起槍支。

Gallo也說,家庭需要負更大的責任,給這些年輕人更好的家庭環境。

Renee則說,歹徒無法無天,對所作所為不需要負任何責任,以為做什麼都不會被抓。

置於能否得到州長派出國民警衛隊的要求,則只有市長才能夠向州長提出。

