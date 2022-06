【有線新聞】

北韓領袖金正恩要求整頓黨內紀律作風。

朝中社報道,金正恩周日主持黨中央書記局會議,討論到幹部隊伍出現逞威風和官僚主義等不健康的非革命行為,金正恩指應鼓勵和培養黨內政治意識、鬥爭革命作風和共產主義道德品行,強調要建立監督體系,加強紀律審議和處分,以鐵的紀律維護黨中央集中領導。

分析指金正恩討論黨紀律問題,顯示他認知幹部違紀問題嚴重。

