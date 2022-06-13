研究指Moderna新冠疫苗對5歲以下幼童同樣有功效

June 13, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 馮政浩報導】

聯邦食品及藥物管理局（FDA）最新資料，Moderna新冠肺炎疫苗對5歲以下的幼童同樣有功效。

最新資料顯示，Moderna疫苗對抗新冠肺炎在幼童亦有功效，這個消息在FDA的獨立疫苗顧問小組舉行會議之前發表，小組會討論有關疫苗可否在6個月大到6歲的群組獲得授權緊急使用。

實驗結果顯示，使用兩劑25mg的疫苗，相隔28日接種，免疫的效果和18到25歲群組的疫苗接種者類似。

估計疫苗在兩歲到5歲的幼童之中，對病徵患者的成效約為36%，而6個月到23個月大的幼童功效約為50%。

參與疫苗實驗的兒童約有6千人，當時是Omicron變種病毒最盛行的時候。

FDA表示，不良反應不多見。注射點出現痛楚是最常出現的反應。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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