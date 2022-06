研究指Moderna新冠疫苗對5歲以下幼童同樣有功效

【KTSF 馮政浩報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)最新資料,Moderna新冠肺炎疫苗對5歲以下的幼童同樣有功效。

最新資料顯示,Moderna疫苗對抗新冠肺炎在幼童亦有功效,這個消息在FDA的獨立疫苗顧問小組舉行會議之前發表,小組會討論有關疫苗可否在6個月大到6歲的群組獲得授權緊急使用。

實驗結果顯示,使用兩劑25mg的疫苗,相隔28日接種,免疫的效果和18到25歲群組的疫苗接種者類似。

估計疫苗在兩歲到5歲的幼童之中,對病徵患者的成效約為36%,而6個月到23個月大的幼童功效約為50%。

參與疫苗實驗的兒童約有6千人,當時是Omicron變種病毒最盛行的時候。

FDA表示,不良反應不多見。注射點出現痛楚是最常出現的反應。

