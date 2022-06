中國國防部長魏鳳和指美國印太戰略是搞小圈子

【有線新聞】

中國國防部長魏鳳和於新加坡的香格里拉對話,警告若有勢力企圖分裂台灣,解放軍會不惜代價戰鬥到底。他又批評美國防長奧斯汀日前提及的印太戰略,是打著自由開放的旗號搞小圈子。

魏鳳和以「中國對地區秩序的願景」為題,談及面對疫情、烏克蘭局勢等多重危機,國際應該團結,對抗分裂就沒有出路。

對於美國防長奧斯汀前一日批評,大陸加劇對台灣的壓迫,並於南海人工島部署高科技武器等,魏鳳和駁斥是抹黑,強調堅決反對有國家在台灣問題上,背棄「一個中國」的原則和承諾,中國不願意像美國般為了統一而爆發內戰。

但他警告不要低估中國軍隊捍衛領土的決心和強大能力,又批評台灣民進黨企圖改變現狀,只會淪為外國反華勢力的棄子。

他說:「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去,我們一定會不惜一戰、不惜代價,一定會打到底。在此,我要正告台獨分子及其背後的勢力,搞台獨死路一條,妄想,挾洋自重不會得逞,休想。」

至於美國的印太戰略,魏鳳和批評是打著自由開放的旗號搞小圈子,針對特定國家,渲染衝突對抗,強調必須防止區外國家,插手搞亂南海。

他說:「世界上的事應該大家商量著辦,不能由一個或少數國家發號施令,不能把自己的意志強加於人,更不能以多邊主義之名行單邊霸凌之實。」

魏鳳和形容中美關係處於重要關口,要求美方不要打壓中國,但若然對抗將奉陪到底,強調兩軍要加強戰略互信,避免誤判、管控風險、防止衝突,希望與美方建立健康穩定大國關係。

他又質疑俄烏戰事背後,有縱容者和推手從中獲取漁人之利,直指有關國家應反躬自省,又稱極限施壓和制裁只是火上加油。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。