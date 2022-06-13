中國國防部長魏鳳和指美國印太戰略是搞小圈子

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中國國防部長魏鳳和於新加坡的香格里拉對話，警告若有勢力企圖分裂台灣，解放軍會不惜代價戰鬥到底。他又批評美國防長奧斯汀日前提及的印太戰略，是打著自由開放的旗號搞小圈子。

魏鳳和以「中國對地區秩序的願景」為題，談及面對疫情、烏克蘭局勢等多重危機，國際應該團結，對抗分裂就沒有出路。

對於美國防長奧斯汀前一日批評，大陸加劇對台灣的壓迫，並於南海人工島部署高科技武器等，魏鳳和駁斥是抹黑，強調堅決反對有國家在台灣問題上，背棄「一個中國」的原則和承諾，中國不願意像美國般為了統一而爆發內戰。

但他警告不要低估中國軍隊捍衛領土的決心和強大能力，又批評台灣民進黨企圖改變現狀，只會淪為外國反華勢力的棄子。

他說：「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，我們一定會不惜一戰、不惜代價，一定會打到底。在此，我要正告台獨分子及其背後的勢力，搞台獨死路一條，妄想，挾洋自重不會得逞，休想。」

至於美國的印太戰略，魏鳳和批評是打著自由開放的旗號搞小圈子，針對特定國家，渲染衝突對抗，強調必須防止區外國家，插手搞亂南海。

他說：「世界上的事應該大家商量著辦，不能由一個或少數國家發號施令，不能把自己的意志強加於人，更不能以多邊主義之名行單邊霸凌之實。」

魏鳳和形容中美關係處於重要關口，要求美方不要打壓中國，但若然對抗將奉陪到底，強調兩軍要加強戰略互信，避免誤判、管控風險、防止衝突，希望與美方建立健康穩定大國關係。

他又質疑俄烏戰事背後，有縱容者和推手從中獲取漁人之利，直指有關國家應反躬自省，又稱極限施壓和制裁只是火上加油。

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