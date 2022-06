【有線新聞】

中國大陸宣布周一起停止進口台灣石斑,台方嚴正譴責。

大陸海關周五晚公布指,多次於台灣石斑驗出孔雀石綠、結晶紫等禁藥,以及土霉素超標,宣布暫停進口。

台灣的蔡英文總統批評,大陸此舉違反國際貿易規範,有損兩岸關係和貿易往來,不排除向世貿申訴;又指台方有提供科學證據確認石斑安全,並加強用藥管理,但大陸無回應。

她批評大陸打壓台灣產品,強調出口石斑符合國際規範,會繼續外銷國際,並呼籲民眾支持本地漁民。

