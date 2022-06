【KTSF】

灣區捷運(BART)下個月加價。

捷運董事會週四一致通過未來兩個財政年度的預算,當中包括票價提高3.4%,將在7月1日生效。

例如短途由東灣柏克萊市中心站至奧克蘭19街站,票價會增加5美分,長途由東灣Antioch過海至舊金山Montgomery站,就要多付30美分,預計在未來兩個財政年度會帶來額外1500萬元的收入。

