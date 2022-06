影評：《侏羅紀世界：統霸天下》看人與恐龍共存的世界

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

29年前,根據暢銷小說改編的電影《侏羅紀公園》,將恐龍重現電影院中。這套系列電影來到第六部。

用恐龍DNA 將這些原始動物重現世界,要牠們在侏羅紀公園中,成為像是動物園中的動物。這計劃失敗後,恐龍已經在現代社會中與人們共存。在三部《侏羅紀公園》和兩部《侏羅紀世界》電影之後,第六部有兩條主要故事線。

Claire 在保護恐龍機構中工作,也在Sierra 山區和男友Owen 生活。他們要保護一個科學家培育出來的複製人Maisie,不落入生物科技公司BioSyn 的手中。因為公司要用Maisie 來研究進一步的基因技術,但是Maisie 卻也被綁架到這間公司。養父母也就闖進公司救人。

與此同時,環境中出現了會吃掉所有農作物的蝗蟲。《侏羅紀公園》的考古學家發現蝗蟲不會吃BioSyn 公司出產的農作物,懷疑公司改造蝗蟲基因。所以一夥人也到隱秘的公司中找證據。

特效和音響創造出來的恐龍是觀眾主要的看點。和29年前的技術相比,來得更加逼真。叫人們相信和恐龍共存,是一個可能的現實。

但是第六部電影的劇情和前面五部,也沒有太多的突破。主要環繞在人們對這些恐龍的好奇、欣賞,到發現恐龍沒有人們意料之中的可以控制。最終,包括貪圖和帶野心的人性,還是將人們推向懸崖的主要因素。

因為這可能是第二套三部曲的完結篇,也特別找來29年前首部電影的演員,讓觀眾回味。但是根據本週的高票房,要是再來一部續集,也不足為奇。特效是做到了,或許應該在劇情方面,找更新鮮的元素。

《侏羅紀世界:統霸天下 Jurassic World: Dominion》像是重回遊樂園中,看恐龍的感覺。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在各地戲院上映。

電影網頁:https://www.jurassicworld.com/

