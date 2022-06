【KTSF 尹晉豪報導】

東灣Walnut Creek市議會一致通過一項條例,要求槍主在住所內將槍支上鎖存放。

根據這項條例,存放或無人監管的槍支必須用槍鎖鎖上,或將槍放在一個可上鎖的容器內,這項上鎖要求亦適用於未合法持有的槍支。

擁有合法槍械的人士,仍可以隨時在家中攜帶已上膛的槍,條例允許合法持槍人儲存裝滿子彈的槍支。

Walnut Creek市議員Kevin Wilk表示,這項條例關乎教育,而並非將持槍刑事化。

在灣區,包括東灣Antioch和Pleasanton在內的幾個城市都有法律,要求槍主將槍上鎖存放。

一項2017年的調查的數據顯示,42%成年人生活在擁有槍支的家庭,全國大約三分之一有孩子的家庭家裡有槍,估計有460萬兒童的家裡有已上膛,但沒有上鎖的槍。

