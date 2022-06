【KTSF】

東岸馬利蘭州Washington縣Smithsburg市一間廠房,週四下午兩點半左右發生槍擊案,造成三死四傷,槍手同警察駁火,槍手受傷被捕,一名警察也受傷。

現場是Columbia Machine公司的廠房,在週四下午兩點半左右,一名男子走入這間廠房開槍,導致三死四傷,其中一名傷者危殆。

槍擊案發生後不久,在廠房以南大約五英里的地方,有警員遇見槍手,雙方於是駁火,兩人都受傷,槍手隨即被捕,槍擊案動機仍有待調查。

