舊金山(三藩市)日落區有匪徒闖入民居,消息指,受害人是一名82歳亞裔長者。

Taraval警局接報指,在6月6號中午,在38th Ave 2200號路段,有匪徒闖入民居,警員到場,82歳亞裔長者說,自己當時正在屋內睡覺,被匪徒入屋搜掠財物的聲音吵醒。

事主指,匪徒搶去部份財物及現金,逃去無蹤。

警方未有拘捕任何人,會循匪徒如何入屋方向調查。

市民如有案件相關資料,可打匿名舉報熱線:(415) 575-4444。

