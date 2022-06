【KTSF】

「是拉差」辣醬(Siracha)生產商預計將會嚴重缺貨,有專家也都指出爆谷也會供不應求。

是拉差辣醬的生產商匯豐食品公司說,惡劣天氣影響辣椒質量,而他們現有的存貨,不足以滿足市場的需求,所以公司將不再接受9月前下達的Siracha新訂單。

而在勞動節之前下達的訂單,將必須等到秋天才能交貨。

另一方面,有專家也預計爆谷可能會缺貨,因為百物騰貴,加上農夫為了賺更多錢而可能會種少一些玉米,改種更有利可圖的農作物。

