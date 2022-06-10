舊金山新型肺炎確診率升至疫情以來第二高（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）新型肺炎的確診率在週三衝破14%，達到疫情開始以來的第二高，但是市府未有恢復室內口罩令，原因和住院率有關。

舊金山目前新冠肺炎的確診率是14%，傳染病學專家認為，確實的病例比確診病例高出兩到三倍。

舊金山加大傳染病學專家陳子平醫生說：「很多人現在在家自行檢測，那些出去做檢測的人，應該是因為有症狀，懷疑可能感染病毒，可能他們做的抗原檢測呈陰性，然後去做檢測來證實，或是他們感覺被感染，但是需要陽性結果，來取得對抗病毒口服藥Paxlovid。」

疫情開始以來，舊金山的7天單日平均確診率，在冬季的Omicron疫情高峰達到18.9%，在3月中跌至2.4%，現在的14%，還比加州8.9%的確診率來得高。

陳子平醫生表示，推動這波疫情的因素包括，隨著社區、經濟逐漸開放，很多還沒有感染過病毒的人現在被感染，還有現在在社區中傳播的病毒，是高傳染度的Omicron變種病毒株的分支，比原先的Omicron.1更具傳染性。

至於為什麽舊金山沒有跟隨Alameda縣恢復室內口罩令，陳子平醫生透露，舊金山加大（UCSF）的四間醫院中，目前只有40個病人，和1月高峰期相比，當時有150個病人住院。

陳子平醫生說：「我們在恢復口罩令的邊緣，但是我們希望現在是處於這一波疫情的最高點，接下來會下降，但是什麼時候，我們不知道，為什麼不恢復室內口罩令，是因為醫院還可以應付。」

疫情現階段提醒大家，盡量在戶外，而不是戶內活動，疫苗和加強劑一旦符合資格就要去接種，包括孩童，特別是65歲以上的民眾，要是還沒有接種加強劑，風險非常高。

醫生目前看到有更多65歲以上的病人死亡，而要是染病，要知道怎樣去取得醫治病症的口服藥Paxlovid。

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