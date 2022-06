舊金山新型肺炎確診率升至疫情以來第二高（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)新型肺炎的確診率在週三衝破14%,達到疫情開始以來的第二高,但是市府未有恢復室內口罩令,原因和住院率有關。

舊金山目前新冠肺炎的確診率是14%,傳染病學專家認為,確實的病例比確診病例高出兩到三倍。

舊金山加大傳染病學專家陳子平醫生說:「很多人現在在家自行檢測,那些出去做檢測的人,應該是因為有症狀,懷疑可能感染病毒,可能他們做的抗原檢測呈陰性,然後去做檢測來證實,或是他們感覺被感染,但是需要陽性結果,來取得對抗病毒口服藥Paxlovid。」

疫情開始以來,舊金山的7天單日平均確診率,在冬季的Omicron疫情高峰達到18.9%,在3月中跌至2.4%,現在的14%,還比加州8.9%的確診率來得高。

陳子平醫生表示,推動這波疫情的因素包括,隨著社區、經濟逐漸開放,很多還沒有感染過病毒的人現在被感染,還有現在在社區中傳播的病毒,是高傳染度的Omicron變種病毒株的分支,比原先的Omicron.1更具傳染性。

至於為什麽舊金山沒有跟隨Alameda縣恢復室內口罩令,陳子平醫生透露,舊金山加大(UCSF)的四間醫院中,目前只有40個病人,和1月高峰期相比,當時有150個病人住院。

陳子平醫生說:「我們在恢復口罩令的邊緣,但是我們希望現在是處於這一波疫情的最高點,接下來會下降,但是什麼時候,我們不知道,為什麼不恢復室內口罩令,是因為醫院還可以應付。」

疫情現階段提醒大家,盡量在戶外,而不是戶內活動,疫苗和加強劑一旦符合資格就要去接種,包括孩童,特別是65歲以上的民眾,要是還沒有接種加強劑,風險非常高。

醫生目前看到有更多65歲以上的病人死亡,而要是染病,要知道怎樣去取得醫治病症的口服藥Paxlovid。

