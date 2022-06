【KTSF】

熱浪侵襲灣區,週五將會最熱,部分地區最高氣溫將會超過華氏100度,南灣Santa Clara縣週五開放避暑中心。

十多個避暑中心分佈在縣內不同地點,其中包括Sunnyvale圖書館、Morgan Hill社區中心、Mountain View社區中心,以及Santa Clara縣公立圖書館。

國家氣象局對灣區大部分地區,包括Santa Clara縣發出酷熱天氣警示,週五早上11時至晚上10時生效,當局呼籲居民注意避暑,避免戶外活動、多喝水,以及關心體弱人士包括長者以及兒童。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。