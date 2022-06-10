聖荷西Hillview圖書館一傷 警拘兩嫌犯

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西Hillview公立圖書館內星期一下午發生槍擊案，一人受傷，警方在星期三逮捕到兩名嫌犯，案情跟幫派有關。

案發在星期一下3點半，警方接報位於Hopkins Drive 1600號路段的Hillview圖書館，有人開槍。

警方抵達現場，一名男子身中槍傷及刀傷，送醫後所幸沒有生命危險，不過嫌犯已逃離現場。

根據初步調查，這場兇案跟幫派有關，幫派調查小組及暴力犯罪執法小組根據這個線索展開調查，星期三對2100號Lyons Drive一棟民宅執行搜查令，20歲的嫌犯Hernandez被收押，還有一名14歲的未成年嫌犯，被關押在青少年監獄，兩人均被控企圖殺人罪，以及跟幫派有關的控罪。

任何有線索的人，可以聯繫聖荷西警察局幫派調查組，電話：(408) 277-3835。

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