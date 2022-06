聖荷西Hillview圖書館一傷 警拘兩嫌犯

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西Hillview公立圖書館內星期一下午發生槍擊案,一人受傷,警方在星期三逮捕到兩名嫌犯,案情跟幫派有關。

案發在星期一下3點半,警方接報位於Hopkins Drive 1600號路段的Hillview圖書館,有人開槍。

警方抵達現場,一名男子身中槍傷及刀傷,送醫後所幸沒有生命危險,不過嫌犯已逃離現場。

根據初步調查,這場兇案跟幫派有關,幫派調查小組及暴力犯罪執法小組根據這個線索展開調查,星期三對2100號Lyons Drive一棟民宅執行搜查令,20歲的嫌犯Hernandez被收押,還有一名14歲的未成年嫌犯,被關押在青少年監獄,兩人均被控企圖殺人罪,以及跟幫派有關的控罪。

任何有線索的人,可以聯繫聖荷西警察局幫派調查組,電話:(408) 277-3835。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。